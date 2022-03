Dresden

Auf der B 6 in Dresden-Weißig hat sich am Freitagmorgen ein BMW überschlagen. Die Fahrerin war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und letztlich mit einem Baum kollidiert. Die Frau konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt war die Bundesstraße mit einer leichten Schneeschicht bedeckt, die möglicherweise den Unfall begünstigte.

Von xcite