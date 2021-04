Dresden

Am Dienstagnachmittag kollidierten drei Pkw an der Kreuzung Güntzstraße/Striesener Straße in Johannstadt.

Dem Unfall ging ein misslungener Spurwechsel voraus, bei dem ein Mitsubishi umkippte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Güntzstraße musste gesperrt werden und die Straßenbahnlinie 13 wurde unterbrochen. Die Berufsfeuerwehren der Wachen Altstadt und Albertstadt waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallursache.

Von rh