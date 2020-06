Dresden

Mehre an der Gustav-Merbitz- und der Flensburger Straße in Dresden parkende Autos sind in der Nacht zum Sonntag mit silberner Farbe besprüht worden. Als Symbole wählten die Täter ein „Z“ oder einen Blitz in einem Kreis.

Unter anderem traf es auch einen Opel Corsa, der vor einer Kfz-Werkstatt stand. Außerdem wurde eine Mauer„verziert“.

