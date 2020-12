Dresden

Am Dienstagabend blieben in Dresden-Cotta und der Leipziger Vorstadt fast zeitgleich zwei Autos in Straßenbahngleisbetten hängen. An der Kreuzung Lübecker und Pennricher Straße steuerte der Fahrer eines Mercedes gegen 17.30 Uhr seinen Wagen in die Gleise der Linie 2. Das Auto musste mit einer Winde vom Abschleppdienst herausgezogen werden.

Der Fahrer hatte den Mercedes recht weit auf den Schotter gefahren. Der Wagen wurde per Winde geborgen. Quelle: Roland Halkasch

An der Hansa- Ecke Lößnitzstraße wiederum klemmte ein Audi in den Schienen der Linie 3. Der Fahrer war offenbar etwas zu zeitig abgebogen. Zur Bergung kam hier ein Kran zum Einsatz. Die Schienen konnten gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben werden, in Cotta war erst nach 19 Uhr wieder freie Fahrt möglich.

Von halk