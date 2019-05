Dresden

Autoknacker sind in den vergangenen Tagen in einer Tiefgarage am Wiener Platz mit dem Versuch gescheitert, zwei DDR-Oldtimer zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, standen zu diesem Zeitpunkt eine ganze Reihe von betagten Fahrzeugen in der Garage. Die Täter beschädigten mehrere davon und versuchten, einen Trabant Kübel und einen Wartburg 312 zu klauen. Allerdings scheiterten die Autoknacker an diesem Versuch. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von seko