Autoknacker scheitern an BMW-Cabriolet

Dresden

Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag einen BMW auf der Straße Alttrachau beschädigt.

Die Täter zerschnitten zuerst das Verdeck des Cabrios und gelangten so in den Wagen. Dort zerstörten sie dann das Zündschloss. Wie die Polizei mitteilte, gelang es ihnen jedoch nicht den BMW zu starten. Vermutlich aus Frust stahlen die Täter dann die Markenembleme des Cabrios und eines weiteren BMW, der in der Nähe stand.

Der Stehlschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von etwa 1 600 Euro.

Von BW