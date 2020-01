Dresden

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Schandauer Straße in Blasewitz verletzt worden. Die 50-jährige Autofahrerin war in Richtung Fetscherplatz unterwegs und wollte nach rechts in die Behrischstraße einbiegen. Dabei erfasste sie die 22-Jährige auf dem Fahrrad, die rechts neben dem Wagen in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Von DNN