Dresden

Auf der Budapester Straße sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines Geländewagens war stadteinwärts unterwegs, an einer Fußgängerampel in Höhe der Schweizer Straße musste er abbremsen. Die Fahrerin des folgenden Wagens bemerkte dies offenbar zu spät und donnerte in das Heck des Geländewagens.

Die Autofahrerin musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden beim Aufprall stark beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Verkehr vorbeigeleitet werden, weswegen es zu leichten Behinderungen kam. Die Kameraden der Löbtauer Berufsfeuerwehr sicherten die ausgetretenen Betriebsstoffe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mb