Dresden

Der Fahrer eines Citroen C5 hat am Montag in der Wilsdruffer Vorstadt ein Verkehrsschild gerammt. Der Mann befuhr am Tag vor Heiligabend gegen 20.15 Uhr die Marienstraße in Richtung Postplatz. In Höhe der Straße Am See rannte plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn.

Der 35-Jährige reagierte schnell, wich aus, erwischte aber das Schild. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Das Kind lief anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zum Unfall und dem Kind nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä