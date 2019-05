Dresden

Die Dresdner Polizei sucht Zeugen für den Zusammenstoß eines jugendlichen Radfahrers mit einem Auto am Mittwochmorgen. Der 13-Jährige hatte sich bei dem Unfall verletzt. Wie die Beamten mitteilten, war der Junge gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg an der Pillnitzer Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Pkw fuhr in die gleiche Richtung und bog dann nach rechts in die Rietschelstraße ab. Der Junge fuhr in die Seite des Pkw und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Auto machen können, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Von DNN