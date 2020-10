Autodiebe in Dresden aktiv

Dresden

Von Freitag auf Samstag sind in Dresden zahlreiche Autos geklaut worden. Wie die Polizei meldet, verschwand von der Bärnsdorfer Straße in der Leipziger Vorstadt ein sechs Jahre alter Peugeot 508 mit polnischen Kennzeichen, von der Marie-Stritt-Straße in Johannstadt ein 14 Jahre alter VW T5-Kleintransporter und auch ein auf der Peschelstraße in Kaditz parkender, erst ein Jahr alter Kia Stinger.

Ebenfalls erst ein Jahr alt ist ein Hyundai Tucson, der von der Reitbahnstraße in Seevorstadt gestohlen wurde. Der Gesamtwert aller geklauten Fahrzeuge beläuft sich auf fast 110.000 Euro, wobei allein das Kia-Coupé 58.000 Euro Wert ist.

