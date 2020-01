Dresden

Die Polizei konnte am Samstagnachmittag an der Großenhainer Straße in Dresden zwei mutmaßliche Autodiebe festnehmen. Sie wollten gerade in einen Volvo XC 60 einsteigen, den die Beamten observierten.

Der Wagen war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Er stand mit verändertem Kennzeichen am Straßenrand und erregte so die Aufmerksamkeit der Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen – ein 36 Jahre alter Mann und eine 21-Jährige – wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung von Personen und Auto fand sich zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Von DNN