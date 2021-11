Dresden

Unbekannte haben eine Mauer an der Autobahnabfahrt Wilder Mann mit einem zehn Meter langen Graffiti beschmiert.

Die Täter besprühten in Fahrtrichtung Dreieck Dresden-Nord eine Mauer mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe. Die Länge des Graffitis beträgt rund zehn Meter. Am Donnerstagmorgen wurde die Tat der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten die Höhe des Schadens jedoch noch nicht benennen.

Von BW