Leipzig

Einem Mitarbeiter einer Security-Firma ist am späten Samstagabend ein brennendes Auto in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes aufgefallen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet auf dem Parkplatz an der Grünewaldstraße ein Opel Grandland X in Brand. Trotz des schnellen Handels des Security-Mitarbeiters konnten die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Leipzig Mitte den Wagen nicht mehr retten. Der Opel brannte vollständig aus.

Die Flammen griffen dabei auch auf ein in der Nähe stehendes Elektrofahrzeug der Marke BMW über und entzündeten einen anliegenden Busch. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Der Opel wurde anschließend durch einen Abschleppdienst sichergestellt. Am kommenden Montag soll laut Polizeiangaben ein Brandursachenermittler das Fahrzeug genauer untersuchen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Von lvz/tik