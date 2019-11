Dresden

Am Donnerstagvormittag ist auf der Ostra-Allee in Dresden ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 10 Uhr an der Kreuzung zur Maxstraße.

Ersten Angaben zufolge wurde bei dem Unfalle eine Person verletzt. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Postplatz war unterbrochen.

Von fkä