Dresden

An der Meißner Landstraße haben am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr ein Auto und ein Müllcontainer gebrannt. Auf dem Grundstück in Höhe der Flensburger Straße hatte vermutlich zunächst die Mülltonne Feuer gefangen, anschließend schlugen die Flammen auf den Opel über. Kameraden der Berufsfeuerwache Übigau und der Freiwilligen Feuerwehr Mobschatz löschten den Brand. Von der Mülltonne blieb nichts übrig, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Meißner Landstraße war während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk/ttr