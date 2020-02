Dresden

Auf der Radeberger Landstraße in der Dresdner Heide hat sich am Sonntagmittag ein Wagen überschlagen. Der Fahrer des Audi A 4 hatte kurz vor dem Abzweig Langebrück in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der Audi schleuderte in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine mitfahrende Tochter verletzten sich. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN