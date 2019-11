Dresden

Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ist ein Auto auf der Radeberger Landstraße ins Schleudern geraten und hat sich daraufhin überschlagen. Der Fahrer des Wagens war in Richtung Dresden unterwegs. In einer Linkskurve zwischen dem Ortsausgang Radeberg und dem Abzweig Langebrück verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr in den Straßengraben und der Wagen überschlug sich.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkoholatemtest ergab, dass der Mann einen Wert von 1,98 Promille im Blut aufwies. Die Polizei zog den Führerschein ein und ordnete eine Blutentnahme an. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Sowohl die Berufsfeuerwehr der Albertstadt Wache als auch die Freiwillige Feuerwehr Langebrück unterstützten den Rettungsdienst vor Ort. Die Radeberger Landstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mb