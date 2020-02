Dresden

Am Donnerstagmorgen ist in Dresden-Seidnitz ein VW Golf gegen eine Straßenbahn geprallt. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnbetrieb auf den Linien 1 und 2 in Richtung Reick war ungefähr eine Stunde lang unterbrochen. Der restliche Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auf der Kreuzung an der Bodenbacher Straße bog die Fahrerin links in die Marienberger Straße ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau beim Abbiegen die Straßenbahn übersehen hatte. Die Unfallursache muss aber noch ermittelt werden.

Von SL