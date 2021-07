Auto kracht in Dresden-Weixdorf gegen Baum

Dresden

Auf der Alten Moritzburger Straße in Dresden-Weixdorf hat ein Mann am Montagabend die Kontrolle über seinen VW Polo verloren. Der Kleinwagen krachte gegen 22.45 Uhr in einer Linkskurve frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und schleppte sich noch zur nicht allzu weit entfernten Autobahnanschlussstelle Marsdorf. Dort griffen Rettungskräfte den Schwerverletzten auf und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Retter stellten Alkoholgeruch fest. Das Ergebnis eines entsprechenden Tests steht noch aus.

Die Staatsstraße musste zeitweise gesperrt werden, später konnte der Verkehr die Unfallstelle passieren.

Von halk