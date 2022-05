Dresden

Böse Überraschung für eine Autofahrerin am Montagmorgen in Dresden: Gegen 5.45 Uhr fing ihr Pkw, mit dem sie gerade die Lommatzscher Straße in Mickten befuhr, Feuer. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Kombi der Marke Renault komplett in Flammen.

Die Fahrerin hatte sich unverletzt retten können. Ihr Wagen brannte vollständig aus. Die Lommatzscher Straße musste in Höhe der Bunsenstraße zeitweise gesperrt werden.

Von halk