Dresden

Am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden ist am Montagnachmittag ein Opel Vectra in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin, unterwegs in stadtauswärtiger Richtung, konnte den Wagen in Höhe des Thomas-Müntzer-Platzes noch an den Straßenrand fahren und sich in Sicherheit bringen.

Das Feuer, ausgebrochen im Motorraum, richtete trotz Löschbemühungen der Feuerwehr Totalschaden an. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst behandelt. Das Käthe-Kollwitz-Ufer war während der Löscharbeiten ab 13.30 Uhr gesperrt.

Von fkä