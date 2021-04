Dresden

In der Nacht zu Gründonnerstag ist in Dresden ein Auto bei einem Brand schwer beschädigt worden. Der VW Sharan parkte am Bischofsweg in der Neustadt. Das Feuer bracht kurz vor 2 Uhr am Heck des Wagens aus.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Polizei ermittelt nun, wie das Feuer ausbrach.

Von halk