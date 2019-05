Auseinandersetzung an Wahlkampfstand

Polizeiticker Dresden-Mickten - Auseinandersetzung an Wahlkampfstand Der Betreiber eines Wahlkampfstandes an der Leipziger Straße ist am Samstagnachmittag mit sechs Personen aneinander geraten. Die Gruppe hatte zuvor Parolen auf den Gehweg rund um den Stand geschmiert, die sich gegen die Partei richteten.

An einem Wahlkampfstand an der Leipziger Straße kam es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Quelle: dpa