Dresden

Ein wachsamer Rezeptionist hat am Sonnabend geholfen, einen Dieb in Dresden-Niedersedlitz dingfest zu machen. Er hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil ihm eine Beobachtung an seinem Arbeitsplatz merkwürdig vorkam: Ein junger Mann war in das Wohnhaus gelaufen und hatte einen Trennschleifer, eine sogenannte Flex, dabei. Die hinzugerufenen Polizisten gingen dem Hinweis nach und stellten fest, dass das etwa 1400 Euro teure Gerät der Marke „Stihl“ erst kurz zuvor aus einem Werkzeuganhänger an der Bismarckstraße entwendet worden war. Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen lag ein Haftbefehl vor, deshalb brachten die Beamten den Mann umgehend in die Justizvollzugsanstalt.

Von ttr