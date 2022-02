Dresden

Am späten Sonntag Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, kam es auf der B6 in Dresden-Rossendorf zu einem erheblichen Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Das Fahrzeug an der Spitze der Kolonne, welche in Richtung Dresden-Zentrum unterwegs war, bremste und bog unvermittelt ab. Durch dieses Manöver gelang es den Hinterherfahrenden nicht, geordnet zu folgen. Dabei fuhren zwei Fahrzeugführer auf die Pkw vor ihnen auf.

Dabei wurden zwei Wagen so zerstört, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren. Die eintreffende Feuerwehr musste sich um die Beseitigung von Betriebsmitteln kümmern. Die B6 war in beide Richtungen für knapp eineinhalb Stunden gesperrt und konnte nur mit einer Spur bedient werden. Nach knapp zwei Stunden waren alle Fahrzeuge abgeschleppt und die Straße war wieder frei. Verletzt wurde niemand.

Von förster