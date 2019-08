Dresden

Am Samstagnachmittag kam es auf der Washingtonstraße in Dresden zu einem Unfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es zwischen der Kreuzung Overbeckstraße und der Flügelwegbrücke zu einem Auffahrunfall zwischen einem Toyota und einem Renault. Dabei wurde eine Person zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, eine weitere Person zunächst vor Ort behandelt.

Auffahrunfall auf der Washingtonstraße am 03.08.2019 Quelle: Roland Halkasch

Die Richtungsfahrbahn wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von fg