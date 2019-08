Dresden

Ein von der Spenerstraße in Striesen nach rechts in die Haydnstraße abbiegender Audifahrer hat am Mittwochmorgen einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 43 Jahre alte Radler fuhr gegen 6.30 Uhr landeinwärts und wurde rechts von dem Wagen überholt. Kurz darauf setzte der Autofahrer zum Rechtsabbiegen an.

Der Radler bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte gegen einen geparkten Polo. Dabei erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Der Fahrer des Audi machte sich davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä