Dresden

Mit mehr als 1,5 Promille hat am Montagnachmittag eine Frau ihren Audi A4 aufs Dach gelegt. Sie war gegen 17.30 Uhr auf der Karlsruher Straße in Coschütz/Gittersee unterwegs. In Höhe der Heilbronner Straße geriet der Wagen ins Schleudern, touchierte einen geparkten Opel Mokka und überschlug sich.

Der Audi blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Die Karlsruher Straße musste für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Die Buslinie 66 war unterbrochen.

Von DNN