Dresden

Ein polnischer Audi A 4 hat sich am Samstag kurz nach dem Mittag auf der A 4 in Höhe der Auffahrt Dresden-Altstadt überschlagen. Der Fahrer hatte den Wagen in den Straßengraben gesteuert – vermutlich, weil er betrunken war.

Noch am Unfallort hatte der Mann eine Bierdose der Marke Tyskie in der Hand und musste von den Beamten aufgefordert werden, sie wegzustellen. Während der Unfallaufnahme stand der Fahrer neben seinem Wagen.

Später wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte sich verletzt. Außerdem war eine Blutentnahme notwendig, um den genauen Alkoholpegel zu klären. Ein Atemalkoholtest hatte eine Promille angezeigt.

Am Audi entstand Totalschaden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Von halk