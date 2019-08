Dresden

Auf dem Sachsenplatz in Dresden haben sich am Samstagabend ein Audi Q7 und ein Radfahrer seitlich berührt. Beide waren gegen 21 Uhr am Kätze-Kollwitz-Ufer in Richtung Innenstadt unterwegs.

Der Zusammenstoß ereignete sich, als der 44-jährige Radfahrer den Platz passierte und der 37-Jährige im Audi nach rechts auf die Albertbrücke abbiegen wollte. Die Polizei bittet unter (0351) 483 22 33 um Zeugenhinweise.

Von fkä