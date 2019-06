Dresden

Der Fahrer eines Audi A4 hat am Dienstagmorgen auf der Ockerwitzer Allee die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte an der Kreuzung zur Straße Am Querfeld ins Fenster einer Gärtnerei. Eine Betonkante stoppte den Kombi. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Möglicherweise waren Drogen im Spiel. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Weil der Wagen die Heizung der Gärtnerei zerstörte, liefen nicht nur Betriebsstoffe, sondern auch eine größere Menge Wasser auf die Straße.

Von halk