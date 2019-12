Dresden

In Dresden-Klotzsche wurde ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gewaltsam attackiert. Am frühen Sonntagmorgen sind sechs Doppelglasscheiben des Gebäudes vermutlich mit Holzknüppeln von maskierten und dunkel bekleideten Tätern eingeschlagen worden. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei fielen den Beamten drei junge Männer auf, die sich in der Nähe des Tatortes vor Polizisten zu verstecken versuchten. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Deutschen sowie einen seiner 21-jährigen Begleiter. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen stellten die Ermittler Beweismittel sicher. Das Staatsschutzdezernat der Dresdner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine politische Motivation der Attacke wird geprüft. An der Flüchtlingsunterkunft ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro entstanden.

Von epd/DNN