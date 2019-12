Dresden

Unbekannte sind in ein Atelier an der Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und stahlen unter anderem einen Laptop, ein Handy, diverse Schlüssel und ein mobiles Navigationsgerät. Der Stehlschaden wurde mit rund 2000 Euro beziffert.

Von ps