Asylunterkunft Hamburger Straße: Zweiter Zimmerbrand an einem Tag

Dresden

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr zum zweiten Mal an diesem Tag zur Asylbewerberunterkunft an der Hamburger Straße ausgerückt. Nachdem dort bereits am Vormittag ein Feuer in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen war, wiederholte sich das am Abend.

Wieder brannten Einrichtungsgegenstände, wieder mussten mehrere Personen gerettet werden. Vier Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Das Belüften des Gebäudes dauerte etwas länger, weil einige Zimmer keine Fenster haben, teilte die Feuerwehr mit.

Von fkä