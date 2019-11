Dresden

In der Nacht zum Sonntag haben Polizeibeamte in einer Wohnung an der Helgolandstraße außergewöhnliche Inneneinrichtung sichergestellt: ein Hakenkreuz, eine Armbrust sowie die Nachbildung eines Sturmgewehrs.

Das rund 100 cm mal 100 cm große Hakenkreuz aus LED-Lichtern, das an der Wand klebte, hatte zuvor die Aufmerksamkeit eines Passanten erreicht, der die Polizei informierte. Außerdem fanden sich Aufkleber und Literatur mit nationalsozialistischem Inhalt in der Wohnung.

Der 39-jährige Deutsche muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Von mb