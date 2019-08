Dresden

Ein Arbeiter ist am Donnerstagvormittag in einer Baugrube an der Böcklinstraße in Mickten von einem Bauteil schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, stand der Mann in der etwa sechs Meter tiefen Grube. Das Bauteil sollte hinuntergelassen werden und traf ihn am Kopf.

Die Feuerwehr barg den schwer Verletzten mit einer Schleifkorbtrage und einem Seilgerät aus der Grube und übergab ihn an den Rettungsdienst. Im Einsatz waren die Feuerwache Übigau und die Höhenrettung der Wache Löbtau.

Von fkä