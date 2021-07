Dresden

Ein 14-Jähriger hat am Freitagabend an der Rothenburger Straße eine dort hängende Israel-Flagge abgerissen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte er, die Fahne anzuzünden und rief dazu lautstarke antisemitische Sprüche. Die Beamten stellten den Palästinenser und übergaben ihn an die Sorgeberechtigten.

Von DNN