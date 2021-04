Angriff auf Jugendhelfer in Dresden – Beschuldigter in Untersuchungshaft

Dresden

Die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen einen 18-Jährigen, der wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft sitzt.

Der Beschuldigte soll am Montagmorgen in einer Einrichtung der Jugendhilfe Dresden einen Mitarbeiter mit einer Kaffeetasse beworfen haben und anschließend mit einem Feuerzeug und Deo Flammen in Richtung des Jugendhelfers gesprüht haben. Beide Angriffe verfehlten den 45-Jährigen.

Im Anschluss soll der Beschuldigte versucht haben, dem Jugendhelfer mit einer Schere in den Bauch zu stechen, was ihm nicht gelang. Bei einer anschließenden Rangelei kamen beide zu Fall.

In dieser Situation soll der mutmaßliche Täter versucht haben, dem 45-Jährigen mit Tötungsabsicht in den Kopf oder Bauch zu stechen. Dies gelang ihm ebenfalls nicht, da andere Mitarbeiter der Einrichtung des 18-Jährigen überwältigen konnten. Ihm soll es aber noch gelungen sein, dem Jugendhelfer einen Stoß zu versetzen, der ihn erneut zu Fall brachte und ihn an der Schulter verletzte.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizeimeldung werden die Untersuchungen andauern.

Von tik