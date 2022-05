Angriff an der Kesselsdorfer Straße in Dresden – Zeugen gesucht

Dresden

An der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau ist am vergangenen Samstag, dem 30. April, ein 18-Jähriger geschlagen und leicht verletzt worden. Der junge Mann war gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums vom späteren Täter angesprochen worden. Worum sich das Gespräch drehte, teilte die Polizei nicht mit.

Der jetzt Gesuchte schlug letztlich nach dem 18-Jährigen, verletzte ihn leicht und lief dann Richtung Stadtzentrum davon. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä