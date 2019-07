Dresden

Der mutmaßliche Räuber, der am Dienstagnachmittag von der Dresdner Polizei festgenommen und dabei angeschossen worden ist, wird am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es soll in Untersuchungshaft kommen. Vorgeworfen werden dem 32-Jährigen mehrere Raubstraftaten, Bedrohung sowie verschiedene Verkehrsdelikte.

Auch der Tatablauf hat sich inzwischen herauskristallisiert. Demnach bedrohte der Tatverdächtige gegen 16.20 Uhr in Dresden-Löbtau zwei Männer mit einer Pistole in der Absicht, an ein Fahrzeug zu gelangen. Dies glückte nicht.

Gab es Mittäter?

Als nächstes betrat der 32-Jährige eine Praxis an der Kesselsdorfer Straße und raubte den Rucksack einer Mitarbeiterin samt Autoschlüssel. Mit dem zugehörigen Golf flüchtete er über die Flügelwegbrücke in Richtung Mickten. Dabei verursachte er zwei Verkehrsunfälle – einen auf der Washington- und einen auf der Micktener Straße, wobei er sechs weitere Autos beschädigt.

Nun ging es zu Fuß weiter in Richtung Elbe. Ein Zeuge meldete später, am Tichatscheckstraße bedroht worden zu sein. Am Elbvillenweg stellte die Polizei den Gesuchten. Der 32-Jährige trat den Beamten mit einer Pistole entgegen. Daraufhin schoss ein Polizist und traf auch. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Pistole wurde sichergestellt.

Fotos des Polizeieinsatzes am Dienstag

Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet. Bis in die frühen Abendstunden ging die Polizei Hinweisen auf mögliche Mittäter nach. Passanten wurden kontrolliert, die Fahndung lief weiter. Interventionskräfte der Polizei sicherten den Bereich. Der Verdacht auf Komplizen bestätigte sich allerdings nicht.

Von fkä