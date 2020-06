Dresden

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen Senior in Dresden-Pieschen bestohlen.

Der Mann verwickelte den 79-Jährigen zunächst am Fenster von dessen Wohnung in ein Gespräch. Dabei gab sich als ehemaliger Kollege des und erreichte so, dass der Senior ihn in die Wohnung ließ. In einem unbeobachteten Moment stahl er aus einer Geldkassette über 3000 Euro und flüchtete. Zurück ließ er drei minderwertige Lederjacken.

Von kcu