Dresden

Während er in einer Haltestelle an der Alaunstraße schlief, ist in der Dresdner Neustadt ein Mann bestohlen worden. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Samstag beobachtet, wie sich der Täter gegen 3.30 Uhr über den Schlafenden beugte.

Der Passant weckte den Schläfer. Dieser bemerkte anschließend, dass sein Handy fehlte. Daraufhin sprach der Zeuge den Tatverdächtigen an und wurde von ihm mit einer Bierflasche mit abgebrochenem Flaschenhals und den Worten „Hau ab“ bedroht. Dann flüchtete der Unbekannte.

Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Von fkä