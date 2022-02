Am Waldschlößchen: 18-Jährige mit Pistolen bedroht

Dresden

Zwei 18-Jährige sind am Samstagabend bei einem Raubüberfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die jungen Männer gegen 23.30 Uhr an der Waldschlößchenstraße unterwegs. Aus einer größeren Personengruppe heraus bedrohten zwei Männer sie mit Pistolen und forderten Geld von ihnen. Obwohl die beiden ihnen ihr Geld gaben, feuerten die Räuber ihre Waffen in Gesichtshöhe der Teenager ab. Die 18-Jährigen erlitten dadurch Knalltraumata, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab. Daraufhin verschwanden die Täter. Die Polizei fahndete zwar umgehend nach ihnen, konnte sie jedoch nicht finden.

Von ttr