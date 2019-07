Dresden

Bei einer mehrstündigen Kontrolle am Montag hat die Dresdner Verkehrspolizei etliche Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

An der Messstelle an der BAB 17 in Richtung Prag, kurz vor dem Dölzschener Tunnel, kamen in den knapp vier Stunden 4092 Fahrzeuge vorbei. Insgesamt 480 der Fahrer waren dabei deutlich schneller als die erlaubten 80 km/h unterwegs – im Durchschnitt „blitzte“ es alle 28 Sekunden.

343 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld, weitere 137 Fahrer mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Der „Bleifuß des Tages“ wurde mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h geblitzt. Auf ihn kommt neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot zu,

Von kcu