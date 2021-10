Dresden

Die Albertbrücke in Dresden ist am frühen Freitagmorgen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste dort eine 20-Jährige gerettet werden, die drohte, sich von der Brücke zu stürzen.

Der Einsatz gelang, Spezialisten der Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts Sachsen konnten die junge Frau von ihrem Plan abbringen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 8 Uhr Uhr konnte die Elbquerung wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Brücke war gut vier Stunden gesperrt gewesen.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken um Selbstmord kreisen, Ihnen das Leben sinnlos erscheint oder Sie den Ausweg aus einer Krise suchen, gibt es viele Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 (ev), 0800/111 0 222 (rk) und speziell für Kinder und Jugendliche unter 0800/111 0 333 ist rund um die Uhr besetzt. Zudem bietet die Seelsorge anonyme Mail- und Chatberatungen an: www.telefonseelsorge.de. Unter der Nummer 488 53 41 können Betroffene kostenlose, persönliche Beratungstermine beim Dresdner Psychosozialen Krisendienst vereinbaren.

Von fkä