Dresden

Bei einem Brand in einem 17-geschossigen Hochhaus in Dresden-Prohlis ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 0.30 Uhr in der vierten Etage des Hauses am Albert-Wolf-Platz ausgebrochen. In der Brandwohnung fanden Feuerwehrleute die leblose Frau. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der Bewohnerin feststellen.

Das Feuer wurde zügig gelöscht, das Gebäude gelüftet. Die meisten Mieter konnten währenddessen in ihren Wohnungen blieben. Dei Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Prohliser Allee und Teile des Albert-Wolf-Platzes waren während des Einsatzes gesperrt.

Von halk