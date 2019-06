Dresden

Am Montagabend verletzte ein 35-jähriger Ladendieb den 56-jährigen Ladendetektivs eines Supermarktes an der Alaunstraße so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Detektiv ertappte gemeinsam mit einem Kollegen den Dieb auf frischer Tat und stellte ihn am Ausgang zur Rede. Der Tatverdächtige wehrte sich heftig gegen das Festhalten. Dabei verletzte er den Detektiv, der daraufhin in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Der Wert des Diebesgutes betrug zwei Euro.

Von PS