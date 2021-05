Ahorn auf Parkstreifen in Dresden gepflanzt

Dresden

Am Sonntagmorgen um zehn Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Dresden West auf die Mohnstraße in Pieschen gerufen.

Die Meldung: „Ein Mann pflanzt ein Baum auf einem Parkstreifen!“ Als der Funkstreifenwagen vor Ort eintraf, bestätigte sich der Sachverhalt. Hinter einer Bauabsperrung stand ein kleiner Ahorn im absoluten Halteverbot.

Der Gärtner hatte ein paar Pflastersteine entfernt und eine kleinen Baum gepflanzt. Aber für die Polizei bestand kein Handlungsbedarf. Der Baum stand hinter einer Bauabsperrung und so war der Tatbestand für einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr nicht gegeben.Warum der Baum an dieser Stelle gepflanzt wurde bleibt offen.

Der Grund könnte eine Protestaktion eines Anliegers gewesen sein: im Dezember 2020 unternahm die Stadt Dresden eine größere Straßenbaumaßnahme und errichtete am 21. Dezember 2020 ein absolutes Halteverbot. Nach der Baumaßnahme kam es im Bereich Mohnstraße zu einem Rohrbruch. Die Stadt sperrte die Stelle mit Warnbarken ab, aber das Halteverbot blieb. Seitdem fehlen Parkmöglichkeiten.

Von plun