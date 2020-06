Dresden

Ein 19-Jähriger, der am Freitagnachmittag in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt worden war, befindet sich nun in Haft. Eine Verkäuferin des Marktes an der Overbeckstraße in Dresden-Mickten hatte den jungen Mann bei seinem Tun gestellt. Der Erwischte war nicht erfreut und wehrte sich mit Schlägen und Tritten.

Trotzdem konnten die Angestellte, ein weiterer Mitarbeiter und eine Kunde den aggressiven Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 19-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, hatte bereits am Freitagvormittag einen Ladendiebstahl begangen. Er wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.

